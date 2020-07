Motorradmagazin-Test: „Noch nie gab es so gute Motorradreifen“

Das österreichische Motorradmagazin bilanziert in ihrer Ausgabe 6/2020 „einen der aufwendigsten Reifentests des Jahres“ eindeutig: „Noch nie gab es so gute Motorradreifen wie in der Saison 2020“. Während die Tester für den Conti SportAttack 4 und den Bridgestone Battlax S22 Kaufempfehlungen abgeben, wobei insbesondere der erstgenannte mit „sensationellem Grip“, „exzellentem Handling“ und „Vertrauen im Grenzbereich“ zu überzeugen wusste, fanden die Tester, der Michelin Power 5 „erfüllt leider nicht die Erwartungen bei Nässe“. Dennoch böten die sieben getesteten Reifen in Summe überzeugende Leistungen.

