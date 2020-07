Continental bringt neue CombineMaster-Größen auf den Markt

Nachdem 2019 die erste Größe des neuen CombineMaster auf den Markt kam (800/65 R32), will Continental noch in diesem Jahr und zu Beginn des nächsten Jahres zehn weitere Größen des Landwirtschaftsreifens einführen. Mit dabei sind erstmals auch Größen in VF-Ausführung; der neue VF CombineMaster in der Größe 500/85 R24 begleite Landwirte dabei bereits seit dem 1. Juli „zuverlässig durch die diesjährige Ernte“, so der Hersteller. Continental hatte seine VF-Technologie im vergangenen Jahr eingeführt. Die Very-High-Flexion-Technologie erlaube 40 Prozent mehr Traglast bei gleichem Luftdruck bzw. dieselbe Traglast bei einer Druckreduzierung um 40 Prozent.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login