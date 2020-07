Zusätzliche Goodyear-OE-Freigaben für den Taycan

Nachdem Goodyear eigenen Worten zufolge schon vergangenes Jahr von Porsche als Erstausrüstungslieferant für die ersten Taycan-Modelle ausgewählt worden ist, bauen der Sportwagen- und der Reifenhersteller ihre diesbezügliche Zusammenarbeit offenbar weiter aus. Denn bei dem rein elektrisch angetrieben Wagen, für den auch Hankook Reifen ans Band der Zuffenhausener liefert, kommt Goodyear demnach nunmehr mit noch zwei zusätzlichen Bereifungsvarianten als OE-Lieferant zum Zuge. Hatte man ursprünglich schon die Profile „Eagle F1 Asymmetric 3“ in 265/35 ZR21 101Y XL und 305/30 ZR21 104Y XL, „UltraGrip Performance Gen-1” in 245/45 R20 103V XL und 285/40 R20 108V XL sowie „Eagle Touring” in 225/55 R19 103H XL und 275/45 R19 108H XL als Taycan-Erstausrüstungsbereifung an Porsche geliefert, kommen Goodyear zufolge nunmehr noch der „Eagle F1 SuperSport” in 255/40 R20 101Y XL und 295/35 R20 105Y XL sowie der „Eagle Touring“ in 265/35 R21 101H XL und 305/30 R21 104H XL hinzu. „Wir freuen uns, die High-Performance-Anforderungen für ein so prestigeträchtiges Fahrzeug wie den Porsche Taycan zu erfüllen. Diese zusätzlichen Freigaben sind das Ergebnis einer großartigen Kooperation mit Porsche“, sagt Hans Vrijsen, Managing Director OE Consumer bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). cm