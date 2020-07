Hankook-bereifte Nachwuchsserie Renault Eurocup startet in Jubiläumssaison

Nachdem am vergangenen Wochenende mit dem ersten Formel-1-Rennen endlich die neue Saison in der Königsklasse beginnen konnte, so begann gestern auch die diesjährige Saison des Formula Renault Eurocups mit dem Auftaktwochenende im italienischen Monza, ohne Zuschauer natürlich. Die von Hankook exklusiv bereifte Serie, aus der bereits Formel-1-Größen wie Kimi Raikkonen oder Lewis Hamilton hervorgegangen waren, will dabei bis zum großen Finale im November insgesamt zehn Rennen in sieben Ländern absolvieren, zwei davon in Deutschland: vom 4. bis 6. September auf dem Nürburgring und vom 6. bis 8. November auf dem Hockenheimring. Die Nachwuchsserie feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. ab