Hankook-Chairman macht Cho Hyun-Bum zum neuen Großaktionär

Die Hankook Technology Group hat einen neuen größten Aktionär. Wie es dazu übereinstimmend in verschiedenen südkoreanischen Medien heißt, habe der 82-jährige Chairman Cho Yang-Rai seinem Sohn Cho Hyun-Bum (48) sein Aktienpaket verkauft. Mit diesen 23,6 Prozent der Aktien besitzt der jüngere der beiden Cho-Söhne nun 42,9 Prozent der Holdinggesellschaft, zu der auch der Reifenhersteller Hankook Tire & Technology gehört, dessen CEO Cho Hyun-Bum ist. Cho Hyun-Shick (50), der ältere der beiden Brüder, hält demnach weiterhin 19,3 Prozent der Anteile an der Holdinggesellschaft, deren Vice Chairman und CEO er wiederum ist, während sein jüngerer Bruder dort ‚nur‘ President und COO ist. Mit der Entscheidung von Chairman Cho Yang-Rai, sein Aktienpaket an den jüngeren seiner beiden Söhne zu verkaufen, sei den Berichten zufolge auch eine Entscheidung in Bezug auf die zukünftige Führung des Gesamtunternehmens getroffen worden. ab