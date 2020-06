Fintyre S.p.A. mit weiteren Details zu seinem Umstrukturierungsplan – Kein Insolvenzverfahren

Im Nachgang zu unserer jüngsten Berichterstattung über das Blanko-Vergleichsverfahren, das sogenannte Concordato Preventivo in Bianco, das der italienische Reifengroßhändler Fintyre S.p.A. beantragt hatte, hat dieser nun weitere Konkretisierungen zu dem Verfahren veröffentlicht und will damit der Mitteilung entsprechend noch einmal klarstellen: „Fintyre bewältigt kein Insolvenzverfahren, sondern einen Restrukturierungsplan“. Wie in der Pressemitteilung vom 18. Juni berichtet, habe „Fintyre S.p.A. einen Antrag auf Abschluss eines Vergleichs (zur Abwendung der Insolvenz) mit Vorbehalt der Einreichung des Vergleichsvorschlages gestellt (sogenannter Concordato Preventivo in Bianco), in dessen Rahmen ein Umstrukturierungsplan umgesetzt werden wird, der die Unternehmensfortführung und die bestmögliche Wahrung der Interessen der Gläubiger und aller Subjekte, die in verschiedenen Funktionen Beziehungen zu Fintyre unterhalten, ermöglichen wird“, erklärt dazu der im norditalienischen Seriate nahe Bergamo ansässige Großhändler Fintyre weiter.

Der Umstrukturierungsplan von Fintyre werde „die konsolidierte Beziehung zu seinen strategischen Lieferanten und die Positionierung von Fintyre auf dem italienischen Markt nutzen“, unterstreicht dazu das Unternehmen außerdem und erklärt weiter: „Er stellt daher jene Lösung dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, für sich und für seine Lieferanten einen geschützten Weg einzuschlagen, der die Unternehmensfortführung dank eines gut strukturierten Geschäftsplans und solider Partnerschaften mit strategischen Lieferanten auf dem italienischen Markt bewahrt. Wir bestätigen daher, dass sich Fintyre S.p.A nicht in einer Insolvenz befindet und dass Kontinuität in der Geschäftstätigkeit und im Geschäftsbetrieb besteht. Die Insolvenzsituation betrifft nur das deutsche Unternehmen Fintyre Group GmbH, auf das bereits in den ausführlichen Veröffentlichungen der Branche ausführlich eingegangen wurde, und dieser Zustand hat die italienischen Unternehmen des Konzerns nicht in gleicher Weise betroffen.“ ab