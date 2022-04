Fintyre S.p.A. schließt Umstrukturierung ab – Neue Eigentümer ernennen neuen CEO

Rund zwei Jahre, nachdem die Umstrukturierung des Reifengroßhändlers Fintyre S.p.A. im Zuge eines im Juni 2020 beantragten Vergleichsverfahrens mit den Gläubigern begonnen hat, meldet das im norditalienischen Brescia ansässige Unternehmen jetzt den Abschluss der entsprechenden Transaktionen. Im Rahmen dieses Verfahrens waren Verbindlichkeiten in Höhe von 280 Millionen Euro umstrukturiert worden, wobei man sich dabei eigenen Aussagen zufolge auf „die Maximierung der Rückzahlungen an die Gläubiger“ konzentriert habe. Mit dem jetzt ergangenen Genehmigungsbeschluss und der vor Kurzem bereits angekündigten Kapitalerhöhung könnten die neuen Eigentümer – das sind Springwater Capital als Mehrheitseigentümer und GSO Capital Partners (Blackstone Group) als Minderheitseigentümer – nun den beschlossenen Sanierungsplan umsetzen, heißt es dazu weiter aus Brescia. Zwei Beschlüsse seien bereits jetzt umgesetzt worden: Erstens, Fintyre S.p.A. hat mit Mattia Franchi – zuvor in der Restrukturierungsabteilung von Deloitte Financial Advisory tätig – einen neuen Chief Executive Officer (CEO) erhalten, der damit Claudio Passerini ablöst. Zweitens, Fintyre S.p.A. hat den Ausstieg aus dem Exportgeschäft abgeschlossen, „das nicht mehr als strategisch und rentabel angesehen wird“. ab