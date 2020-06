Insolvenz der Fintyre Group kommt jetzt auch in Italien an

Es ist bereits über vier Monate her, dass die Gesellschaften der deutschen Fintyre Group in die Gruppeninsolvenz schlitterten und damit zunächst Lieferantenverbindlichkeiten in Höhe von sage und schreibe 240 Millionen Euro hinterließen. Nun weitet sich die Insolvenz auch auf die Keimzelle der Unternehmensgruppe aus: Italien. Wie unser italienisches Schwestermedium PneusNews.it jetzt exklusiv berichtet, liegt auch dort jetzt der erste Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vor.

