Markteinführung von Contis „WinterContact TS 870“ auf 2021 verschoben

Entgegen der ursprünglichen Planung will Continental seinen neuen „WinterContact TS 870“ erst im kommenden Jahr in den Markt bringen. Mit der Verschiebung des Produktionsanlaufes reagiert der Reifenhersteller eigenen Worten zufolge auf die durch das Corona-Virus bedingte zeitweise Schließung von europäischen Werken und die damit verbundene geringere Kapazität für den Produktanlauf. „Für den Bedarf an Winterreifen für die Kompakt- bis Untere Mittelklasse steht in diesem Winter weiterhin der bewährte ‚WinterContact TS 860‘ bereit, der im letzten Herbst eine Vielzahl von Testerfolgen und Empfehlungen von Automobilklubs und Fachredaktionen erhalten hat“, so das Unternehmen. cm