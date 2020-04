„TyreFit 5.0” drei Monate lang kostenlos nutzbar

Angesichts der Corona-Krise bietet DriveRightData drei Monate lang die Nutzung seiner Bereifungs-/Räderdatenbank „TyreFit 5.0” kostenlos an. Mit dem im August endenden Angebot sollen Vermarkter in der Reifenbranche in Sachen einer verstärkten Ausrichtung auf das Onlinegeschäft unterstützt werden. Dies insbesondere in Anbetracht der derzeitigen Situation mit Kontaktbeschränkungen fast allerorten zwecks Verlangsamung einer weiteren Ausbreitung des Virus. „Wir verwenden unsere Daten und Kundenrückmeldungen, um der verstärkten Nachfrage der Verbraucher nach Onlineangeboten Rechnung zu tragen, ihre Anforderungen in Sachen Reifen und Räder zu erfüllen und um zu verstehen, was wir anbieten müssen, um Einzelhändlern bei diesen schwierigen Handelsbedingungen zu helfen“, so das Unternehmen. Da Händler angesichts der derzeit stark verringerten Kundenfrequenz am Point of Sale aber sicherlich ganz andere Sorgen hätten, als ein optimiertes Onlinesystem zu entwickeln, wolle man ihnen Hilfestellung bieten mit einer kostenlosen Nutzung von „TyreFit 5.0” für die ersten drei Monate. cm