Tankgutschein für den Kauf eines Satzes Toyo-Reifen

Point S und Automeister bieten bundesweit eine Tankgutscheinaktion an. Bis zum 31. Mai können Autofahrer beim Kauf eines Satzes Toyo-Reifen (17 Zoll und größer) einen Tankgutschein in Höhe von 50 Zoll erhalten. Und auch wer nur zwei neue Winter- oder Sommerreifen braucht, der erhalte immer noch einen Tankgutschein in Höhe von 20 Euro, heißt es aus dem Hause des Reifenherstellers. Die Aktion gelte ausschließlich in teilnehmenden Point S und Automeister-Filialen. Alle Adressen und Teilnahmebedingungen gibt es unter: https://www.toyo.de/voucher. cs