Falken spendet 5.000 Euro für Offenbacher Vereine

Statt Weihnachtsgeschenke für Kunden hat sich Falken im vergangenen Jahr entschlossen, eine Offenbacher gemeinnützige Organisation mit einer Spende zu unterstützen. So konnte sich Von Herzen zu Herzen gemeinnützige GmbH über einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro freuen, der nun von Markus Bögner, COO und President der Falken Tyre Europe GmbH, symbolisch an den Gründer und Geschäftsführer der Organisation, Dirk Luenzer, übergeben wurde. Mit dieser Spende unterstützt Von Herzen zu Herzen zwei Projekte in Offenbach und ein Projekt in Fechenheim, ein an Offenbach grenzender Frankfurter Stadtteil. Der Betrag wurde paritätisch unter den folgenden Vereinen aufgeteilt: Theresien Kinder- und Jugendhilfe-Zentrum Offenbach e.V., Mathildenschule Musikprojekt, Offenbach sowie die Lebensmittelausgabe Brot und Salz in Fechenheim. ab