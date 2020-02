Premiere von Birla-Carbon-App bei der Tire Technology Expo

Zur dieser Tage in Hannover stattfindenden Tire Technology Expo hat der Geschäftsbereich Carbon der für einen Jahresumsatz in Höhe von 48,3 Milliarden US-Dollar stehenden Aditya Birla Group eine Neuerung mitgebracht. Bei der Messe wird eine App des Rußlieferanten unter anderem für die Reifenindustrie als Premiere präsentiert. Sie soll die Kunden des Unternehmens bei der Wahl der für sie jeweils richtigen Lösung des Anbieters unterstützen. „Die Marktführerschaft von Birla Carbon basiert auf vielen Schwerpunktbereichen wie dem digitalen Internet der Dinge und der Nachhaltigkeit. Die Aktivierung digitaler Geschäftsprozesse ist unser Ansatz für Innovationen und ein herausragendes Kundenerlebnis“, so Birla-Carbon-CEO Dr. Santrupt B. Misra. Die Software für iOS-Mobilgeräte und solche mit dem Betriebssystem Android steht im App Store (Apple) bzw. bei Google Play zum Herunterladen bereit. cm