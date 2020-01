Beim Golf 8 zählt Vredestein zu den Erstausrüstungslieferanten

Gleich drei Reifenmodelle liefert Vredestein als Erstausrüstung für den Golf 8 bei Volkswagen ans Band. Demnach rollt der Bestseller der Wolfsburger ab Werk mit dem Sommerprofil „Sportrac 5“ in der Größe 195/65 R15 vom Band sowie auch mit dem für kalte Jahreszeit gedachten „Wintrac Pro“ in 195/65 R15 oder dem „Snowtrac 5“ in 205/55 R16. Seitens der zu Apollo Tyres aus Indien gehörenden niederländischen Reifenmarke wird die Wahl des Fahrzeugherstellers als „Vertrauen in die Qualität“ ihrer Produkte gewertet, habe man doch auch zuvor schon Erstausrüstungsaufträge erhalten von Volkswagen genauso wie von Seat oder Ford. cm