Traiskirchener Mitas GmbH wird zu Trelleborg Wheel Systems Austria

Zum 1. Januar 2020 firmiert die in Traiskirchen (Österreich) ansässige Mitas GmbH um. Nunmehr rund drei Jahre zum schwedischen Trelleborg-Konzern gehörend, wird die österreichische Vertriebsgesellschaft in Zukunft als Trelleborg Wheel Systems Austria GmbH firmieren. Mit diesem Schritt bzw. dem neuen Namen wolle man nicht zuletzt „ein Zeichen der Verbundenheit setzen“ mit der Gruppe. Abgesehen von der neuen Bezeichnung bleiben alle weiteren Unternehmensdaten von der namentlichen Veränderung unberührt und können weiter verwendet werden, wie es in einem entsprechenden Mitteilungsschreiben dazu weiter heißt. cm