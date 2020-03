Weitere Umstrukturierung bei TWS Austria

War zu Beginn des Jahres aus der österreichischen Mitas GmbH schon die Trelleborg Wheel Systems (TWS) Austria GmbH geworden, folgen nun noch weitere unternehmensinterne Umstrukturierungen. So sollen die Finanzabteilungen in Traiskirchen und Erbach nunmehr in Erbach zusammengeführt werden, von wo aus man – wie es heißt – bereits seit vielen Jahren die Marke Trelleborg betreut habe. Geschäftliche Korrespondenz ist demnach ab dem 1. April dieses Jahres an die Adresse Trelleborg Wheel Systems Austria GmbH, Am Teich 1, 4300 Sankt Valentin, Austria, zu richten. Für Lieferanten des Unternehmens wird bis zum 30. Juni noch Karin Fischer unter der bekannten Rufnummer Hauptansprechpartnerin bei Rechnungsfragen bleiben. Danach ist die Finanzabteilung von TWS Austria werktags zwischen 8 und 17 Uhr unter den Telefonnummern +49/6062/8095-800 oder +49/6062/8095-801 sowie per Fax an +49/6062/8095-700 bzw. +49/180/2000428 erreichbar oder per E-Mail an info.tws.at@trelleborg.com. cm