Runderneuerer Insa Turbo zeigt bei der SEMA-Show sein Produktportfolio

Ab morgen und bis zum 8. November zeigt das spanische Unternehmen Insa Turbo Flagge bei der SEMA-Show in Las Vegas (USA). Bei der Messe will der Runderneuerer sein Produktportfolio präsentieren und die Veranstaltung zugleich dafür nutzen, um sich vor Ort mit seinen Hauptvertriebspartnern für den nordamerikanischen Markt zu treffen und so seine „Handelsbeziehungen zu stärken“. cm