Drei Azubis und ein Bachelor-Student bei GDI ins Berufsleben gestartet

Die Gesellschaft für Datentechnik und Informationssysteme mbH (GDI) entwickelt seit ihrer Gründung 1979 am Standort in Landau in der Pfalz kaufmännische Software für mittelständische Unternehmen. Dazu gehört mit „Radius“ nicht zuletzt eine Branchenlösung für den Reifenhandel und Kfz-Werkstätten. Bei alldem setzt das Unternehmen auf junge Nachwuchskräfte, weshalb dieses Jahr dort drei Auszubildende – zwei peilen den Abschluss als Fachinformatiker, einer den im Bereich Anwendungsentwicklung an – und ein Bachelor-Student (FH) des Fachbereiches angewandte Informatik ins Berufsleben gestartet sind. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr vier junge Menschen für unser Team gewonnen zu haben. Nachwuchskräfte zu fördern und Ihnen eine langfristige berufliche Perspektive zu bieten, ist wichtig für den erfolgreichen Ausbau des Unternehmens. Wir investieren damit auch in die Zukunft und werden unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Arbeitgeber gerecht“, so Geschäftsführer Marc Zausig. cm