CITExpo-Messe und das „beeindruckende Energielevel“ in China

Die Veranstalter der CITExpo sind mit dem Ergebnis ihrer jüngsten Messe mehr als zufrieden. Wie dazu Sam Lai, International Marketing Manager von Reliable International Exhibition Services, im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG vor Ort betonte, habe die Anzahl an Ausstellern und Besuchern erneut überzeugen können. Mehr noch: Man habe ein „beeindruckendes Energielevel“ unter den Ausstellern wahrgenommen. Mit anderen Worten: Chinesische Hersteller ließen sich auch von den zunehmenden Handelshemmnissen, etwa in Europa und den USA, nicht davon abhalten, weiterhin international zu expandieren. Ein wichtiger Punkt dabei, wie an vielen CITExpo-Ständen in Shanghai zu hören war, ist der Aufbau von Produktionskapazitäten in Thailand.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login