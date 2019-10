Marangoni Retreading Systems Deutschland feiert 100-jähriges Bestehen

Vor wenigen Tagen feierte Marangoni am Standort in Henstedt-Ulzburg mit seinen Mitarbeitern das 100-jährige Bestehen des deutschen Unternehmens Marangoni Retreading Systems Deutschland, das im Runderneuerungsmarkt bis zu seiner Umfirmierung 2011 als Ellerbrock Reifenrunderneuerungs-Technologie bekannt war. An dem „besonderen Familientag“, heißt es dazu, nahmen auch Vittorio Marangoni, Präsident und CEO der Marangoni-Gruppe, sowie Matthias Leppert, Geschäftsführer von Marangoni Retreading Systems Deutschland, teil. Beide hielten vor rund 250 Personen, die im Laufe des Tages an der Jubiläumsfeier teilnahmen, eine Rede. Auch der europäische Außendienst Retreading Systems sowie weitere Unternehmensvertreter nahmen an der Veranstaltung teil.

