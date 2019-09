Aktualisierte Übersicht zur Winterausrüstung von Lkw/Bussen bei Conti abrufbar

Um ihnen die Orientierung im aktuellen regulatorischen Umfeld zu erleichtern, gibt Continental Flottenbetreibern einen Überblick über die europäischen Vorschriften rund um die Winterausrüstung von Lkw und Bussen an die Hand. Die aktuelle Fassung 2019/2020 mit Stand September dieses Jahres ist unter www.continental-reifen.de/bus-und-lkw/reifenwissen/winterreifen zu finden und erklärt unter anderem, was es mit dem Alpine-Symbol bzw. der 3PMSF-Kennzeichnung im Zusammenhang mit der in diversen Ländern Europas geltenden Winterreifenpflicht für Nutzfahrzeuge auf sich hat. cm