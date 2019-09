Premiere des Driftvideos „Return to Driftenberg“

Beim Finale der „Gymkhana-GRiD“-Meisterschaft in Warschau (Polen) am vergangenen Wochenende hatte das Driftvideo „Return to Driftenberg“ seine Uraufführung. Die Fortsetzung des Instagram-TV-Films „The Driftenberg Project“, bei dem die schwäbische Heimatgemeinde Fichtenberg des Fahrwerkanbieters KW Automotive als Kulisse diente, ist nunmehr aber auch über den offiziellen YouTube-Kanal von Steve „Baggsy“ Biagioni zu sehen. Zumal Letzterer neben seinem über 1.200 PS starker Nissan GT-R die Hauptrolle in dem Streifen spielt. Im Rahmen der Essen Motor Show 2019 soll dann noch ein „Making of“ zu den Dreharbeiten veröffentlicht werden. cm