Wolff wird Leiter Vertrieb Handel Pkw-Reifen bei Conti in Deutschland

Seit dem 1. Juli ist Guido Wolff Leiter Vertrieb Handel Pkw-Reifen von Continental in Deutschland. Der 52-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) steht seit 2000 in Diensten des Unternehmens und fungierte in Hannover zuletzt als Leiter für Großhandel, Werkstattgeschäft und Internethandel. „Für uns ist Verlässlichkeit gegenüber unseren Kunden gerade unter sich verändernden Rahmenbedingungen der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Kontinuität in der Betreuung, weitere Investitionen in unsere Marken, wie beispielsweise das Sponsoring der Tour de France und die hohe Qualität in der Administration, die von unseren Kunden geschätzt wird, sind nur einige Beispiele, mit denen wir es unseren Kunden leicht machen wollen, mit uns zusammenzuarbeiten“, sagt Wolff, der in der neu geschaffenen Position an Frank Jung, Leiter Marketing und Vertrieb Pkw-Reifenersatzgeschäft Deutschland, berichtet. cm