Tour-de-France-Hauptpartner: Continental setzt beim Sponsoring auf Radrennsport

Während große Teile der Reifenindustrie weiter auf die Reichweiten von Fußballsponsorings setzen, verfolgt man bei Continental mittlerweile einen anderen Weg. Dieser soll dem deutschen Reifenhersteller eine unverwechselbare Alleinstellung in der Branche garantieren und außerdem den Brückenschlag zum Produkt und dessen Fähigkeiten herstellen: Continental ist ab diesem Jahr einer der Hauptpartner der Tour de France. Wie Christian Kötz, neuer Leiter der Reifendivision von Continental und Mitglied des Vorstands, dazu jetzt im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG betonte, richte der Hersteller damit nicht nur sein Engagement im Sportsponsoring neu aus. Continental rüstet auf der am 6. Juli beginnenden Tour de France außerdem auch jedes dritte Profiteam mit seinen aus dem Werk in Korbach stammenden Competition-Pro-LTD-Rennreifen aus. Kötz: „Wir wollen uns dem Wettbewerb stellen und dort bestehen.“

