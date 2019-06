Umfangreich wie nie zuvor: Contis Ratgeber „Umbereifung Sommer“

Mit einem Umfang von in diesem Jahr nunmehr 116 Seiten ist sein neuer Ratgeber „Umbereifung Sommer“ so groß wie nie zuvor, sagt Continental. In der 2019er-Auflage sollen dabei knapp 9.700 Fahrzeug-Reifen-Kombinationen aufgelistet sein, um Reifenhändlern, Autohäusern und Werkstätten die Beratung von Autobesitzern bei der Reifenauswahl zu erleichtern. „Nahezu alle handelsüblichen Pkw-Modelle auf Deutschlands Straßen wurden ab Baujahr 2002 in den Ratgeber aufgenommen. Damit können auch die Fahrer ältere Pkw kompetent über die passenden Reifengrößen informiert werden“, verspricht das Unternehmen. Dessen Portfolio umfasst eigenen Angaben zufolge insgesamt 14 Sommerprofile für Pkw, SUV und Vans, die auf den ersten Seiten der Broschüre vorgestellt werden. cm