Autec bringt neues Flowforming-Rad auf den Markt

Neu im Designprogramm von Autec ist das Flowforming-Rad Clubracing. Die neun spitz zulaufenden Speichen mit ihren feinen Kanten und Abstufungen sorgten für einen sportlich-individuellen Charakter. Ein unverwechselbares Merkmal des Rades sei der gelaserte Schriftzug am Felgenrand. Das Rad sei in der 17-Zoll-Variante ab einem Gewicht von 7,7 Kilogramm und in der 18-Zoll-Variante ab 8,5 Kilogramm erhältlich. Es wird zunächst in 7,5×17 und 8,5×18 Zoll angeboten. cs