Marangoni-Gruppe bestätigt Verkauf von Marangoni Meccanica

Nachdem unsere Verlagsgruppe gestern in Italien und heute Morgen in Deutschland über den Verkauf von Marangoni Meccanica durch die Marangoni-Gruppe berichtet hatte, folgt jetzt die schriftliche Bestätigung aus der Unternehmenszentrale in Rovereto. Weitere Details zu dem als Spin-Off bezeichneten Vorgang kündigt das Unternehmen „für die kommenden Wochen“ an. Über die zweite Transaktion, bei der Wettbewerber Vipal Rubber aus Brasilien ein maßgebliche Rolle spielt, schweigt sich die Marangoni-Gruppe indes weiterhin aus. ab