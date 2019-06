Bridgestone und Falken bei der J.P. Morgan Corporate Challenge mit am Start

Am vergangenen Mittwoch fand in Frankfurt am Mai die sogenannte J.P. Morgan Corporate Challenge statt, ein 5,6 Kilometer langer Firmenlauf mit über 62.000 Startern. Mit dabei waren in diesem Jahr auch Teams des Reifenherstellers Bridgestone (Bad Homburg) und der Vertriebsgesellschaft Falken Tyre Europe (Offenbach). Neben dem sportlichen Aspekt ging es den Teilnehmern dabei vor allem um Spaß, Teamgeist, Fairness und Gesundheit, heißt es dazu vonseiten der beiden Unternehmen. ab