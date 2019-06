Adenauer Racing Day und Nexen Tire: Das ultimative Ereignis

Der südkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire will mit seinem Partnerteam Nexen Tire Motorsport seinen Rennsportfans ein besonderes Erlebnis bieten. Auf dem Adenauer Racing Day können Rennsportbegeisterte den Porsche 718 Cayman S und das Fahrerteam um Ralf Zensen hautnah erleben, bevor am 20. Juni das eigentliche Wochenende mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring startet. „Für jeden Rennenthusiasten ist dieses Spektakel ein Termin, den man auf keinen Fall verpassen darf“, ist man Nexen Tire überzeugt. Denn wo habe man schon die Gelegenheit, Rennwagen und Topteams so nah zu kommen, Autogramme zu sammeln oder passenden Fanartikel zu erhalten. „Wir freuen uns, mit dem Team Nexen Tire Motorsport und dem Porsche 718 Cayman S diesen Tag mit unseren Fans zu feiern. Das wird sicher wieder ein toller Auftakt in einen erfolgreichen Langstreckenmarathon,“ so Ralf Zensen, der Teamchef. Offizieller Start zum Adenauer Racing Day ist am Mittwoch, den 19. Juni, um 16 Uhr. ab