Jubiläum: GRI zum zehnten Mal bei der Automechanika Dubai dabei

Wenn die diesjährige Automechanika Dubai vom 10. bis zum 12. Juni ihre Pforten öffnet, dann wird auch Global Rubber Industries (GRI) wieder als Aussteller dabei sein. Für den auf Industrie- sowie OTR-Reifen spezialisierten Hersteller aus Sri Lanka ist es dann die bereits zehnte Messepräsenz dort in Folge. Zeigen will man vor Ort Profile wie die für den Einsatz an Baumaschinen gedachten Modelle „Grip EX GT222“ und „Grip EX LT100“ oder Staplerreifen wie den „Lift EX“ sowie die Typen „Globestar WT“, „Ultimate XT“, „Peakmaster“ und „XPT SS“. cm