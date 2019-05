BKT unterstützt Regenwald in Peru

Ein Puzzle in zwei Minuten fertigstellen, einen Fußball in eine Torwand schießen: dies waren Aufgaben, die der Reifenhersteller BKT auf der Bauma an Besucher des Standes stellte. Einfache Aufgaben, die aber einen Beitrag zur Unterstützung des Lebens im amazonischen Regenwaldes in Peru leisten sollen. Laut BKT hätten 350 Teilnehmer den Parcours erfolgreich abgeschlossen und dafür sollen jetzt 350 Bäume gepflanzt und geschützt werden. cs