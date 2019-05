„WeatherGrip“ ist erster Firestone-Touringganzjahresreifen für Nordamerika

Bridgestone hat die Einführung des ersten Touringganzjahresreifens seiner Marke Firestone im US-amerikanischen und kanadischen Markt angekündigt. Die gewöhnlich in Nordamerika angebotenen Allwetterreifen soll das „WeatherGrip” genannte Profil hinsichtlich seiner Leistungseigenschaften dabei in den Schatten stellen. Schließlich verfügt es demnach doch nicht zuletzt über das Schneeflockensymbol 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), das als Nachweis entsprechender Wintereigenschaften gilt. „Autofahrer wollen heute haltbare, verlässliche Reifen, die ihren Sicherheit und Kontrolle in jeder Jahreszeit bieten. Darum haben wir den Firestone ‚WeatherGrip’ gebaut für ein Mehr an Haftung im Nassen und bei winterlichen Bedingungen“, erklärt Erik Seidel, als President Consumer Replacement Tire Sales bei Bridgestone Americas Tire Operations verantwortlich für die Märkte USA und Kanada. cm