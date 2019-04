ReifengroÃŸhÃ¤ndler Andia ist bei der Autopromotec mit dabei

Vom 22. bis zum 26. Mai wird der Reifengroßhändler Andia International bei der Autopromotec in Bologna (Italien) den Kontakt mit Partnern, Kunden und Interessierten suchen. Denn das Tochterunternehmen des in Herzberg am Harz ansässigen Küke Reifengroßhandels wird bei der Messe mit einem eigenen Stand vertreten sein. Im Fokus der Präsenz vor Ort sollen der internationale Im- und Export im Bereich der Llkw-, Lkw-, EM-, MPT- und AS-Reifen stehen. Ein Team aus verschiedenen Muttersprachlern werde die breit aufgestellte Produktpalette präsentieren und für Kunden spezielle Messeangebote bereithalten, heißt vonseiten des Anbieters. Der Messestand B5 in Halle 15 ist dabei als Gemeinschaftsprojekt mit der Schwesterfirma Intires – ein B2B-Marktplatz für den internationalen Handel von Reifen – konzipiert, wobei bei dessen Gestaltung demnach ein einladendes Ambiente für Gespräche in gemütlicher Atmosphäre im Vordergrund gestanden habe. „Wir freuen uns auf offene Gespräche und persönliche Kontakte mit unseren Kunden und Lieferanten sowie auf spannende, neue Kontakte“ erklärt Andia-Teamleiterin Anna Allemand. cm