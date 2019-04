Agra-Präsenz beschließt Pneuhage-Landwirtschaftsmessemarathon

Vom 25. bis zum 28. April zeigen die Pneuhage-Reifendienste Flagge bei der Agra genannten Landwirtschaftsausstellung für Ost- und Mitteldeutschland. Die Präsenz auf dem Freigelände der Messe Leipzig mit einem 150 Quadratmeter messenden Stand stellt nach den Worten von Jens Friedrich, Produktverkaufsleiter Agrar im Unternehmen, die für dieses Jahr letzte Pneuhage-Messepräsenz im land- und forstwirtschaftlichen Bereich dar. Damit beschließt sie gewissermaßen einen diesbezüglichen Marathon während der zurückliegenden Wochen. Denn zuvor hatte man sich zuletzt unter anderem schon bei der Agarshow Allgäu oder der RegioAgrar Baden und Bayern gezeigt. „Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um als Experte im anspruchsvollen Terrain der Land- und Forstwirtschaft noch einmal den direkten Kontakt zu unseren Kunden zu suchen und unsere Rundumleistungen zu präsentieren“, so Friedrich mit Blick auf die am Wochenende nach Ostern stattfindende Messe in Leipzig. Im Fokus des Pneuhage-Auftrittes dort sollen einmal mehr die beiden Exklusivmarken Starmaxx und Maxam Tires stehen, mit denen der Anbieter „hervorragende Eigenschaften für den Einsatz im Feld und im Grünland“ verbindet. cm