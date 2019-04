Agrarschau Allgäu für Pneuhage ein Mittel zur Kundenkontaktpflege

Zu den zahlreichen regionalen Landwirtschaftsausstellungen, bei denen die Pneuhage Reifendienste mit dabei sind, gehört auch die Agrarschau Allgäu vom 11. bis zum 15. April in Dietmannsried. Vor Ort will sich das Unternehmen einmal mehr als Vollsortimenter präsentieren und dabei seine beiden Exklusivmarken Starmaxx und Maxam Tires genauso in den Fokus rücken wie auch Bridgestones „VX“ in 480/65 R28 am 35 Quadratmeter messenden Stand des Anbieters auf dem Freigelände der Veranstaltung zu sehen sein wird. In Augenschein genommen werden kann dort ebenso der für Traktoren/Sprühgeräte gedachte Starmaxx-Reifen „TR120“ in 270/95 R32, Maxams „AgriXtra“ in 360/70 R24 für Nutzfahrzeuge/Ackerschlepper und das „MS910R“ genannte, nicht richtungsgebundene Geländeprofil derselben Marke in 405/70 R20. „Wir nutzen die Möglichkeit der Messeteilnahme in Dietmannsried sehr gern, um den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden zu pflegen. Wir kennen das anspruchsvolle Terrain der Land- und Forstwirtschaft von Grund auf, wissen genau, was benötigt wird, um die Produktivität zu steigern. Und wir haben die neuesten Angebote auf dem Markt im Blick“, sagt Jens Friedrich, Produktverkaufsleiter Agrar bei Pneuhage. cm