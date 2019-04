Angebotsspektrum der Kraiburg-Profile „K718“ und „K818“ ausgebaut

Vergangenes Jahr hat Kraiburg Austria die beiden Eigenprofile „K718“ und „K818“ neu eingeführt. Jetzt sind sie bei dem Runderneuerungsmateriallieferanten in zusätzlichen Breiten lieferbar. War das Traktionsprofil „K718“ bisher schon in den Breiten 260 und 270 Millimeter verfügbar, ist es nunmehr außerdem noch in 280 Millimeter erhältlich sowohl in „K_base“- als auch in „K_plus“-Ausführung. Bei dem Trailerprofil „K818“ ergänzen die 380- und 390-Millimeter-Dimensionen für Anwendungen im Super-Single-Bereich das Portfolio des Anbieters. Damit sei diese Serie nun „ebenso komplett“ und dabei lieferbar als „K_tech“- genauso wie als „K_plus“-Version. cm