Auch bei der RegioAgrar Baden ist Pneuhage als Aussteller dabei

Nach ihrer Präsenz bei der RegioAgrar Bayern Ende Februar in Augsburg steht mit der RegioAgrar Baden für die Pneuhage Reifendienste eine weitere Messebeteiligung rund um das Thema Landwirtschaft im Terminkalender. Vom 19. bis zum 21. März wird man bei der erstmals in Freiburg stattfindenden Fachmesse für landwirtschaftliche Produktion, Handel und Management Flagge zeigen. Organisiert von der Niederlassung Freiburg des Reifenhandelsunternehmens, will man sich vor Ort als Vollsortimenter präsentieren bzw. die Messebesucher über das eigene Produkt- und Dienstleistungsangebot im Agrarbereich informieren. Im Fokus sollen bei alldem insbesondere Reifen für den Einsatz auf dem Feld stehen, die sich durch eine ihre Traktion und Langlebigkeit auszeichnen. In diesem Zusammenhang werden beispielhaft Reifen wie unter anderem die Mitas-Modelle „AC70G“ und „AC65“, Klebers „Super 8L“ oder Firestones „Performer“ genannt. „Unsere Rundumleistungen des professionellen Reifenservice erfüllen nicht nur flächendeckend alle Anforderungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe – sie passen sich auch an die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens an. Wir kennen das anspruchsvolle Terrain der Land- und Forstwirtschaft von Grund auf, wissen genau, was benötigt wird, um die Produktivität zu steigern“, sagt Jens Friedrich, Produktverkaufsleiter Agrar bei Pneuhage. cm