Crusher-Räder für den Dodge Ram 1500 bei Best of Wheels erhältlich

Im Lieferprogramm der Best of Wheels Automotive E-Commerce GmbH aus Kürten, das nach Unternehmensangaben Räder von mehr als 45 Felgenherstellern und -marken umfasst, finden sich auch Modelle für ganz spezielle Fahrzeuge. Dazu dürften die jeweils in Schwarz mit silbernen Akzenten erhältlichen Typen „C01“ und „C02“ der Marke Crusher für den Dodge Ram 1500 zu zählen sein. Sie sind demnach ganz neu im Lieferprogramm des Onlineanbieters, wobei das Achtspeichendesign „C01“ in 9×20 Zoll mit einer Einpresstiefe von 18 Millimetern verfügbar ist und das Kreuzspeichenrad „C02“ in 10×20 Zoll mit einer Einpresstiefe von minus 24 Millimetern. Beiden gemein ist ein 139,7er-Lochkreis. „Dank des mitgelieferten, fahrzeugspezifischen TÜV-Teilegutachtens für Ram-1500-Modelle der Baujahre 2002 bis 2018 und verschiedene Reifengrößen zwischen 275/55 R20 und 37×13,5 R20 ist eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere problemlos möglich“, versprechen die Kürtener. Auf Wunsch bieten sie die als Offroadfelgen beschriebenen Crusher-Modelle auch als Kompletträder an. cm