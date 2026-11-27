https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/In-den-kommenden-Wochen-fuehrt-Grosshaendler-Haemmerling-schrittweise-die-Reifen-seiner-neuen-Gen-2-genannten-Athos-Lkw-Reifengeneration-ein.webp 1126 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-27 11:00:272026-11-26 12:07:51Hämmerling führt neue Athos-Lkw-Reifengeneration „Powered by Germany“ ein
Hämmerling führt neue Athos-Lkw-Reifengeneration „Powered by Germany“ ein
Hämmerling – The Tire Company kündigt die Erneuerung und Erweiterung seines Athos-Lkw-Reifenportfolios an. Seit der Markteinführung im Jahr 2008 stehe Athos dem Paderborner Reifengroßhändler zufolge „für leistungsstarke Lkw-Reifen, die Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und technisches Know-how miteinander verbinden“. Als europäische Reifenmarke würden die Produkte in Deutschland entwickelt und gemeinsam mit dem deutschen Markeninhaber Hämmerling „an den aktuellen Marktanforderungen und europäischen Standards ausgerichtet. Die Verbindung aus deutscher Entwicklungskompetenz, langjähriger Reifenerfahrung und internationaler Fertigung bildet das Fundament der Marke, ‚Powered by Germany‘“, heißt es dazu weiter.
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