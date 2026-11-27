Schon im Vorfeld der heute mit dem sogenannten Preview Day gestarteten Essen Motor Show hatte Kumho Tire einen neuen Ganzjahresreifen als Messepremiere angekündigt. Damit ist nun ein erster Blick auf das „Solus All Season“ genannte Profil möglich, das laut Hersteller in 114 Dimensionen für Felgendurchmesser angefangen bei 15 bis hin zu 21 Zoll im Markt eingeführt werden soll. Mit der nach dem „Solus 4S HA32“ und „Solus 4S HA32+“ nunmehr dritten Kumho-Generation aktueller Pkw-Ganzjahresreifen wolle man „einen wichtigen Impuls“ im betreffenden Produktsegment setzen, sagt der Anbieter. Zumal Ganzjahresreifen seinen Worten zufolge weiter an Bedeutung gewinnen in Europa, da viele Autofahrer eine vielseitige Lösung für den ganzjährigen Einsatz suchten. Mehr zu dem neuen Reifen lesen Sie dann in der Dezember-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG.