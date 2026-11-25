Neben zahlreichen weiteren Herstellern ist auch Michelin vom 2. bis zum 3. Dezember auf der DeLuTa in Bremen mit einem Messestand vertreten und stellt dort unter anderem seinen neuen WorkXBib-Reifen vor. Der Reifen für landwirtschaftliche Anhänger und Anbaugeräte wurde für Lohnunternehmer entwickelt, die ein breites Anwendungsspektrum abdecken – von Einsätzen auf der Baustelle über Transportarbeiten bis hin zur Viehwirtschaft. „Lohnunternehmer merken die hohen Spritpreise im Moment besonders“, weiß Etienne Bernaisch, Sales Director Agriculture für DACH bei Michelin. „Eine zusätzliche Herausforderung neben dem sowieso schon anspruchsvollen Geschäft. Wir können Unternehmern dabei helfen, Kraftstoffeffizienz mit Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Bodenschonung zu verknüpfen. Die richtige Reifenwahl ist für sie ein wichtiger Hebel.“ Mit seinem Design erreiche er den Angaben nach eine um bis zu 80 Prozent höhere Lebensdauer als die vorherige Generation der Anhängerreifen.