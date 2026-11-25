https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Barracuda_Project3_Audi_RS3_09.webp 1125 1500 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-25 11:28:342026-11-25 11:28:34Audi RS 3 Sportback der Baureihe 8V erhält Felgen von Barracuda
Audi RS 3 Sportback der Baureihe 8V erhält Felgen von Barracuda
Cardiologie Tuning hat den Audi RS 3 Sportback auf Project-3.0-Felgen der Dimensionen 8,5×19 Zoll von Barracuda gestellt. Tuningfans dürfte das Update begeistern: Dank der gefrästen Speichenkanten wirken die mattschwarzen Räder deutlich größer. Mit den optionalen Flash Colours lassen sich die gefrästen Bereiche zudem farbig akzentuieren. Auch die Bremsfreigängigkeit sei gewährleistet. Ein passendes Teilegutachten liegt vor. Die dazugehörigen Reifen messen 235/35 R19.
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