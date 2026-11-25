Cardiologie Tuning hat den Audi RS 3 Sportback auf Project-3.0-Felgen der Dimensionen 8,5×19 Zoll von Barracuda gestellt. Tuningfans dürfte das Update begeistern: Dank der gefrästen Speichenkanten wirken die mattschwarzen Räder deutlich größer. Mit den optionalen Flash Colours lassen sich die gefrästen Bereiche zudem farbig akzentuieren. Auch die Bremsfreigängigkeit sei gewährleistet. Ein passendes Teilegutachten liegt vor. Die dazugehörigen Reifen messen 235/35 R19.