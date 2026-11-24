Vom 28. November bis zum 6. Dezember (Preview Day: 27. November) findet in Essen wieder die Motor Show statt. Was erwartet die Besucher Neues, was vom Bewährten bleibt? Und welche Rolle spielen dabei Räderhersteller für die Großveranstaltung, die auf über 500 Aussteller und mehr als 200.000 Besucher hofft, und welche Reifenhersteller? Im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert Ralf Sawatzki, bei der Messe Essen als Projektleiter für die Essen Motor Show verantwortlich, worum es in diesem Jahr auf der Essen Motor Show geht, und warum er meint, dass Reifenhersteller das Potenzial der Messe erkennen und sie als attraktive Kommunikationsplattform für sich nutzen sollten.

Dieser Beitrag ist außerdem in der November-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.