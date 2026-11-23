Bridgestone setzt seine langjährige Partnerschaft mit Lamborghini als exklusiver Reifenpartner des neuen Lamborghini Temerario Spyder fort, teilte der japanische Reifenhersteller jetzt mit. „Mit den bereits für das Temerario Coupé entwickelten Potenza- und

Blizzak-6-Reifen bieten wir auch für den Spyder maßgeschneiderte Lösungen, die seinen sportlichen Charakter auf der Straße, der Rennstrecke und bei winterlichen Fahrbedingungen unterstützen“, erklärt Adrien Thormann, Director Europe Consumer OE Sales bei Bridgestone. Das Profildesign des Potenza Sport sei entwickelt worden, um das Handling auf trockener und nasser Fahrbahn sowie die Performance bei hohen Geschwindigkeiten zu maximieren. Neben der serienmäßigen Ultra-High-Performance-Bereifung stehe auch eine homologierte Runflat-Version des Potenza Sport zur Verfügung. Für den Einsatz auf der Rennstrecke sei zudem der Potenza Race erhältlich. Abgerundet werde das Portfolio durch den Bridgestone-Blizzak-6-Winterreifen. „Der Temerario Spyder ist der erste Lamborghini Spyder mit einem versenkbaren Hardtop und übernimmt das gesamte Reifenportfolio, das bereits für das Temerario Coupé entwickelt wurde“, erklärt Francesco Milicia, Marketing Director von Automobili Lamborghini. „Mit diesen bewährten Reifenlösungen bietet der Temerario Spyder auch bei unterschiedlichen Fahrbedingungen ein Höchstmaß an Performance, Präzision und Fahrsicherheit. Gleichzeitig bleibt der charakteristische dynamische Fahrstil der Temerario-Familie erhalten.“ Das für den Temerario entwickelte und auch für den Spyder erhältliche Reifenportfolio umfasst insgesamt acht Reifendimensionen in 20 und 21 Zoll.