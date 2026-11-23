Bei Reifen Müller sowie bei Hankook trauert man um Uwe Müller, der vergangene Woche in der Nacht zu Donnerstag im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Wie es dazu aus Hammelburg heißt, wo die Unternehmensgruppe ihren Sitz hat, nehme man „mit großer Bestürzung und tiefer Trauer Abschied von einem außergewöhnlichen Unternehmer, geschätzten Wegbegleiter und besonderen Menschen“. Mit unternehmerischem Weitblick, Mut und einem kompromisslosen Anspruch an Qualität habe Uwe Müller über mehr als drei Jahrzehnte die Runderneuerung bei Reifen Müller aufgebaut, geprägt und zu einem der modernsten Runderneuerungswerke Europas weiterentwickelt. „Wie bei der Familie Müller üblich, gab es bei ihm keine Halbherzigkeiten. Was er anpackte, tat er mit Leidenschaft, Überzeugung und dem unbedingten Willen, höchste Maßstäbe zu erreichen“, heißt es dazu weiter.

Uwe Müllers Größe habe sich dabei nicht allein in dem gezeigt, was er geschaffen habe, „sondern besonders darin, wie er mit Menschen umging. Er begegnete seinen Mitarbeitenden auf Augenhöhe, war präsent, ansprechbar und menschlich. Er verstand, dass ein Unternehmen nicht allein aus Maschinen und Zahlen besteht, sondern dass es vor allem die Menschen sind, die es tragen und gestalten“.

Auch die langjährige Partnerschaft mit Hankook, die 2018 zur Übernahme des Reifengroßhändlers, Filialisten und Runderneuerers führte, sei geprägt gewesen von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung und werde zusammen mit Uwe Müller in besonderer Erinnerung bleiben. Sein Lebenswerk werde fortbestehen – in dem, was er geschaffen hat, in den Menschen, die er geprägt hat, und in den Spuren, die er hinterlässt. „Uwe Müller hat viel bewegt. Was bleibt, ist ein Lebenswerk, das weit über seine eigene Zeit hinausreicht“, heißt es dazu weiter aus Hammelburg.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Claudia, seinen Kindern Veronika und Oskar sowie der gesamten Familie Müller“, heißt es dazu abschließend im Namen der Geschäftsführung von Reifen Müller sowie der Geschäftsleitung von Hankook Tire Europe sowie Hankook Reifen Deutschland.