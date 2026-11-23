Pirelli stellt zwei neue P-Zero-Reifen für den neuen Ferrari 296 Challenge Stradale vor. Den P Zero Trofeo RS für die Rennstrecke und den P Zero R für die Straße. Entwickelt wurden die beiden Reifen in enger Zusammenarbeit mit Ferrari, so der italienische Reifenhersteller. Der P Zero Trofeo RS sei außerdem erstmals als Erstausrüstungsreifen für einen Ferrari konzipiert worden. Er biete auf der Rennstrecke hohe Performance, sei aber gleichzeitig für den Straßenverkehr zugelassen. Der P Zero R hingegen biete eine größere Vielseitigkeit im Alltag. Beide Reifen sind laut Hersteller in den Dimensionen 245/35 R20 für die Vorderachse und 305/35 R20 für die Hinterachse erhältlich.

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