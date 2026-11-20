Jong Myung Kim, Chief Technical Officer von Nexen Tire, hat auf der jüngsten Future Tire Conference in Prag den KI-basierten Reifenentwicklungsprozess des Herstellers im Rahmen einer Keynote vorgestellt. Nexen Tire transformiere seinen Reifenentwicklungsprozess „durch virtuelle Entwicklung. Das Unternehmen führt Design- und Leistungsüberprüfungen in einer virtuellen Umgebung mithilfe künstlicher Intelligenz (KI), der Finite-Elemente-Analyse (FEA), der Fahrzeugdynamikanalyse (VDA) und eines Fahrsimulators durch“, heißt es dazu in einer Mitteilung; physische Prototypen würden erst in der abschließenden Validierungsphase hergestellt.

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