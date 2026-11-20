https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Nexen-Tire-CTO-Jong-Myung-Kim-erlaeuterte-auf-der-Future-Tire-Conference-in-Prag-wie-der-Hersteller-seinen-Reifenentwicklungsprozess-durch-virtuelle-Entwicklungen-transformiert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-20 13:40:352026-11-20 13:40:35Nexen-CTO skizziert KI-basierten Reifenentwicklungsprozess als Konferenz-Keynote
Nexen-CTO skizziert KI-basierten Reifenentwicklungsprozess als Konferenz-Keynote
Jong Myung Kim, Chief Technical Officer von Nexen Tire, hat auf der jüngsten Future Tire Conference in Prag den KI-basierten Reifenentwicklungsprozess des Herstellers im Rahmen einer Keynote vorgestellt. Nexen Tire transformiere seinen Reifenentwicklungsprozess „durch virtuelle Entwicklung. Das Unternehmen führt Design- und Leistungsüberprüfungen in einer virtuellen Umgebung mithilfe künstlicher Intelligenz (KI), der Finite-Elemente-Analyse (FEA), der Fahrzeugdynamikanalyse (VDA) und eines Fahrsimulators durch“, heißt es dazu in einer Mitteilung; physische Prototypen würden erst in der abschließenden Validierungsphase hergestellt.
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