Erster neuer Pneumant-Reifen wird ein Ganzjahresreifen
Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Rubber Industries die Rechte an der Marke Dunlop in vielen Märkten und Produktgruppen von Goodyear zurückerworben und dabei erklärt: Zusammen mit dem Dunlop-Markenrechtskauf habe man ebenfalls erneut die Rechte an der Marke Pneumant erhalten. Gleichzeitig hatte der Hersteller neue Produkte zur Einführung 2027 avisiert. Wie Dunlop Tyre Europe (DTE) nun zusammen mit der Mitteilung zu seinen neuen KB-Preisen erklärt, gibt es ganz augenscheinlich bereits weitere bisher unveröffentlichte Details zur Pneumant-Einführung im hiesigen Markt, die dem Hersteller zufolge „ein besonderes Highlight für das Jahr 2027“ darstellen werde. Den Neustart mit der „anerkannten Traditionsmarke“, die einen „klaren Schwerpunkt auf moderne, kosteneffiziente Mobilitätslösungen“ lege und ein „attraktives Leistungsangebot“ bieten soll, soll die Einführung eines ebenfalls neuen Pneumant-Ganzjahresreifens markieren.
Hallo,Pneumantreifen wurden in Deutschlandz, z.B., in Fürstenwalde/Spree gefertigt.Wäre schön zu hören wo der Reifen gefertigt wird.Sollte er tatsächlich in einem ehemaligen Produktionsstandort produziert werden, würde daß im Osten Deutschlands schon mal einen guten Verkaufsstart garantieren. Mit freundl. Gruß U.Simon !
Da steht 2015!!!!
Hallo Stefan Bauch,
Bitte nicht missverstehen: Das ist ein reines Symbolbild und zeigt nicht den Pneumant-Reifen, der 2027 kommen soll.
LG, AB
Ok alles klar. Dann hätte man das lieber weglassen sollen. Aber nicht schlimm. Freue mich schon drauf endlich wieder Pneumant Reifen verkaufen zu können
als die damalige dunlop im Jahre 1992/93 die pneumant übernommen hat war dies für die pneumant wie Phönix aus der Asche und war dann wieder sehr sehr bekannt gewesen in den neuen bl und auch in den alten bl und somit einen guten Umsatzentwicklung der dunlop Gruppe beigetragen. Leider hat halt die gdy die Marken dlp und pn niedergemacht und Gott sei zum Glück dass diese Familie wieder komplett ist.