Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Rubber Industries die Rechte an der Marke Dunlop in vielen Märkten und Produktgruppen von Goodyear zurückerworben und dabei erklärt: Zusammen mit dem Dunlop-Markenrechtskauf habe man ebenfalls erneut die Rechte an der Marke Pneumant erhalten. Gleichzeitig hatte der Hersteller neue Produkte zur Einführung 2027 avisiert. Wie Dunlop Tyre Europe (DTE) nun zusammen mit der Mitteilung zu seinen neuen KB-Preisen erklärt, gibt es ganz augenscheinlich bereits weitere bisher unveröffentlichte Details zur Pneumant-Einführung im hiesigen Markt, die dem Hersteller zufolge „ein besonderes Highlight für das Jahr 2027“ darstellen werde. Den Neustart mit der „anerkannten Traditionsmarke“, die einen „klaren Schwerpunkt auf moderne, kosteneffiziente Mobilitätslösungen“ lege und ein „attraktives Leistungsangebot“ bieten soll, soll die Einführung eines ebenfalls neuen Pneumant-Ganzjahresreifens markieren.