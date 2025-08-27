https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/NEXEN-TIRE-Driving-Simulator.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-27 12:09:192025-08-27 12:09:19Virtuelle Reifenentwicklung: Nexen Tire nimmt Fahrsimulator offiziell in Betrieb
Virtuelle Reifenentwicklung: Nexen Tire nimmt Fahrsimulator offiziell in Betrieb
Bereits im Sommer 2024 hatte Nexen Tire einen High Dynamic Driving Simulator errichtet, jetzt wurde er mit einer Eröffnungszeremonie offiziell in Betrieb genommen. Laut Unternehmensangaben sei dies ein entscheidender Meilenstein für die Weiterentwicklung von Reifenforschung und -entwicklung mit VR- und KI-Technologien.
