Dunlop Tyre Europe (DTE) kündigt zum Jahreswechsel eine neue KB-Preisliste an. Wie die europäische Vertriebsorganisation des japanischen Herstellers Sumitomo Rubber Industries erklärt, agiere man „weiterhin in einem dynamischen Reifenmarkt, der durch sich wandelnde Marktbedingungen, einen intensiven Wettbewerb und eine sich ständig weiterentwickelnde Produkt- und Markenlandschaft gekennzeichnet“ sei. Vor diesem Hintergrund habe Dunlop Tyre Europe mit Sitz in Offenbach am Main „eine umfassende Überprüfung unserer Produktportfolios und unserer Marktpositionierung vorgenommen“, in deren Folge man nun neue Listenpreise für Reifen der Marken Dunlop, Falken, Sumitomo und Pneumant festgelegt habe. Die neuen Preise gelten für Lieferungen ab dem 1. Januar 2027. Die sich daraus ergebenden Preisanpassungen, die das Unternehmen nicht konkret beziffert, stellten Dunlop Tyre Europe zufolge „eine angemessene Positionierung unserer einzelnen Marken und Produktsegmente innerhalb unseres Mehrmarkenportfolios sicher“.